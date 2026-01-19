Sicurezza e movida | Poli Bortone chiama il prefetto In arrivo un tavolo operativo

Poli Bortone ha richiesto l'intervento del prefetto per affrontare le questioni legate alla sicurezza e alla movida a Lecce. È in programma l’istituzione di un tavolo operativo per migliorare la gestione della vita notturna e rassicurare cittadini e visitatori. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti preoccupazioni sulla percezione di sicurezza nel centro della città, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise e sostenibili.

LECCE – La gestione della vita notturna e la percezione di sicurezza nel cuore di Lecce tornano al centro dell'agenda politica cittadina. La sindaca Adriana Poli Bortone ha ufficialmente interpellato il prefetto Natalino Domenico Manno per discutere le criticità segnalate da residenti e.

