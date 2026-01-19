L’assessora alla Sicurezza di Bologna, Matilde Madrid, ha sottolineato la necessità di un maggior impegno da parte del Governo, evidenziando l’aumento delle aggressioni nelle aree considerate ‘zone rosse’. Madrid ha richiesto più agenti e risorse per migliorare la sicurezza cittadina, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo e mirato per garantire la tranquillità dei cittadini.

Bologna, 19 gennaio 2026 – “Il Governo dedichi a Bologna l’attenzione che merita in termini di agenti e risorse per la sicurezza”, il fermo appello arriva dall’assessora alla Sicurezza del Comune, Matilde Madrid. "Troppe aggressioni: servono più agenti e risorse per la sicurezza" Aggressioni: troppe anche nelle ‘zone rosse’ della città. “ Troppe aggressioni nelle zone rosse di Piantedosi. Inutile adottarle se il Governo non le dota di sufficienti uomini e mezzi, in particolare neo turni serali e notturni – denuncia l’assessora -. Come Amministrazione comunale abbiamo dato il nostro ok alla proposta del Governo di prorogare le zone rosse in Bolognina e attorno alla Stazione e abbiamo impegnato tutti i reparti della Polizia locale sulla Bolognina e altre zone critiche del centro, dopo aver assunto 160 agenti in tre anni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a Bologna: l’allarme dell’assessora Madrid: “Troppe aggressioni nelle ‘zone rosse’, servono più agenti”

Piantedosi promuove le zone rosse per la sicurezza nelle città: «Ora una legge per renderle stabili»

Il ministro Piantedosi propone di rendere permanenti le zone rosse, aree urbane con vigilanza rafforzata, per migliorare la sicurezza nelle città. Dopo aver riconosciuto l’elevata efficacia di queste zone, si valuta l’introduzione di una legge dedicata a stabilizzarle nel tempo, rafforzando così le misure di controllo e tutela delle aree più a rischio.

