Si sveglia perché sente un peso sul petto | trova un pitone di 2,5 metri

Una notte, una donna si sveglia percependo un peso sul petto, che inizialmente associa al suo cagnolino. Tuttavia, al suo risveglio, scopre un pitone di 2,5 metri che si è introdotto nella sua casa, sorprendendola e mettendo in discussione la natura della sensazione avvertita. Questo episodio evidenzia l'importanza di prestare attenzione ai segnali del nostro corpo e di mantenere un ambiente sicuro.

Nella notte aveva avvertito una strana sensazione, un peso improvviso tra petto e stomaco, che la donna aveva attribuito al suo cagnolino, pensando che il cucciolo si fosse addormentato su di lei. Ma quando ha aperto gli occhi, ha scoperto che sul corpo non c'era il suo adorato animale domestico.🔗 Leggi su Today.it

Si sveglia a letto e trova pitone di 2 metri e mezzo arrotolato sul petto: “Pensavo fosse il cane”

Una donna di Brisbane si è svegliata trovando un pitone di circa 2,5 metri arrotolato sul petto. Pensando si trattasse di un cane, ha toccato l’animale, rendendosi conto che si trattava di un serpente. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità, che hanno messo in sicurezza l’area. Un episodio che evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla presenza di rettili selvatici negli ambienti domestici.

“Amore, non muoverti”. Orrore nel cuore della notte: sente un peso sul petto e poi lo choc

Nella tranquilla notte di Brisbane, Rachel Bloor ha vissuto un’esperienza inquietante: mentre cercava di accarezzare il suo cane, ha toccato qualcosa di freddo e sconosciuto nel suo letto. Un episodio che ha suscitato shock e preoccupazione, lasciando intendere la presenza di una situazione inattesa e potenzialmente pericolosa. Questo evento evidenzia quanto possa essere improvvisa e inattesa una situazione di emergenza domestica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Un uomo si sveglia alle 3 del mattino e si accorge che la moglie, accanto a lui nel letto, è sveglia e lo sta fissando. "Chi ha vinto la champions league nel 2015" gli chiede all'improvviso. Il marito, mezzo addormentato, risponde: "il Barcellona, perchè". La don - facebook.com facebook