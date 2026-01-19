Si intrufola nel bar per scassinare le slot machine | scoperto reagisce male

Nella notte del 19 gennaio 2026, intorno alle 4, i poliziotti del commissariato di Cornigliano sono intervenuti in via dei Sessanta, presso un bar segnalato per un tentativo di furto. Un individuo si era introdotto nel locale con l’intento di scassinare le slot machine, ma è stato scoperto e ha reagito in modo aggressivo. L’intervento ha permesso di fermare il soggetto e di tutelare la sicurezza del locale.

Nella notte, poco prima delle 4 di lunedì 19 gennaio 2026, i poliziotti del commissariato di Cornigliano sono intervenuti in via dei Sessanta in soccorso dei proprietari di un bar. Nel locale era scattato un allarme e i titolari si erano recati sul posto per capire cosa stesse succedendo, trovando un uomo intento a scassinare le macchinette slot, le aveva distaccate dal muro e...

