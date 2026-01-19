Vieni il 23 gennaio alle 20:30 al Paradiso di Milazzo per un dinner show con Cristiano Malgioglio. L'evento offre un' occasione di intrattenimento e musica dal vivo in un'atmosfera rilassata. Un appuntamento pensato per apprezzare una serata diversa, tra buon cibo e performance di un artista noto nel panorama musicale italiano.

Evento imperdibile quello previsto venerdì 23 gennaio alle ore 20,30 al Paradiso di Milazzo. Previsto dinner show con Cristiano Malgioglio. L'evento nasce con l'obiettivo di offrire al pubblico un format elegante e coinvolgente, in cui la qualità della proposta culinaria si fonde con lo show dal vivo, in una location raffinata e suggestiva. Un percorso gastronomico pensato per accompagnare con armonia il ritmo della serata. Cristiano Malgioglio rappresenta da oltre cinquant'anni una delle personalità più originali e riconoscibili del panorama culturale italiano. Autore di brani che hanno segnato la storia della musica leggera, ha firmato successi intramontabili interpretati da alcune delle voci più importanti della scena nazionale.

Si canta e si balla al Paradiso: dinner show con Cristiano Malgioglio

Venerdì 23 gennaio alle 20:30, il Paradiso di Milazzo ospita un dinner show con Cristiano Malgioglio. Un’occasione per ascoltare e vedere dal vivo uno dei protagonisti della musica italiana, in un evento che unisce intrattenimento e buona cucina. Un appuntamento pensato per chi desidera trascorrere una serata all’insegna della musica e del divertimento in un’atmosfera informale e raffinata.

Le feste in piazza per il nuovo anno. Si balla e si canta

Le piazze toscane si preparano a salutare il 2025 con un entusiasmante spettacolo di musica e danza. Tanti artisti e proposte per vivere momenti di festa indimenticabili, tra allegria e convivialità. Un’occasione per lasciarsi alle spalle l’anno passato e accogliere con entusiasmo il nuovo, in un’atmosfera di condivisione e gioia.

