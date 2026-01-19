Il Sangue degli Immortali é il secondo volume della saga di Sherden, scritta da Melania Muscas e pubblicata da Giunti Editore. Trama. Dopo il sanguinoso scontro tra la setta e la Resistenza, i credenti sono sconfitti. Ma la pace è solo momentanea: la profezia diceva il vero, e Sherden si trova ora davanti a un nuovo nemico. Lo straniero temuto è alle porte, pronto a saccheggiare l’isola. A capo dell’esercito avversario venuto da Qart Hadasht c’è Malkon, intenzionato non solo a conquistare Sherden, ma anche a coronare un piano segreto, che si profila contorto e crudele. Il suo imperversare tra i villaggi del Sud semina il terrore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

SHERDEN II – IL SANGUE DEGLI IMMORTALI di Melania Muscas: Recensione

