Sharon Verzeni, Sangare cambia legale: rinviata l'udienza per il delitto. L'avvocato del 32enne, inizialmente reo confesso e poi ritrattatosi, ha richiesto un rinvio per poter approfondire gli atti e preparare meglio la difesa. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, che vede al centro la complessità del caso e le strategie legali adottate dall'imputato.

L'udienza per l'omicidio di Sharon Verzeni, la barista 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, nel Bergamasco, è stata rinviata al 25 febbraio. Ha chiesto infatti un rinvio per termini a difesa Tiziana Bacicca, la nuova avvocata di Moussa Sangare, 32enne in un primo momento reo confesso dell'omicidio e che poi ha ritrattato il giorno in cui era attesa la sentenza., Sangare ha cambiato il proprio legale il 13 dicembre, quindi, la nuova avvocata ha chiesto tempo per studiare il fascicolo. La Corte d'assise di Bergamo ha quindi rinviato l'udienza al 25 febbraio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Moussa Sangare, coinvolto nell'omicidio di Sharon Verzeni, ha cambiato legale, rendendo probabile un rinvio della sentenza prevista per il 19 gennaio 2026. La Corte d'assise di Bergamo dovrà valutare la richiesta di ergastolo avanzata dal PM Emanuele Marchisio. L'episodio, avvenuto tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, ha suscitato attenzione nelle cronache locali.

L'avvocato di Sangare afferma che le aggravanti nell'omicidio di Sharon Verzeni non sussistono, sottolineando che non intende anticipare le strategie dell’arringa. Nonostante gli sviluppi del dibattimento, ribadisce la propria posizione, evidenziando la sua convinzione riguardo alla mancanza di motivi per applicare aggravanti nel caso.

