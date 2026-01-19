Shaqueel van Persie incanta come papà Robin | doppietta spettacolare nel derby ma totalmente inutile

Shaqueel van Persie ha mostrato grande talento nel derby di Rotterdam, segnando una doppietta in soli due minuti con un gol di tacco e una rovesciata. Nonostante l’effetto estetico delle sue giocate, i suoi gol non sono riusciti a cambiare l’esito della partita tra Feyenoord e Sparta. Un risultato che sottolinea il talento del giovane, ma anche l’inefficacia sul risultato finale.

A margine della sconfitta clamorosa del Feyenoord, il 19enne Shaqueel van Persie in due minuti ha portato i suoi dall'1-3 al 3-3, all'87' e all'88', segnando i suoi primi gol in Eredivisie: il primo di tacco, il secondo in rovesciata. Che dire, a quanto pare il DNA è r x.com

Gol spettacolare di Shaqueel Van Persie davanti a suo padre e allenatore nel Feyenoord

