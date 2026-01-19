Shaqueel van Persie incanta come papà Robin | doppietta spettacolare nel derby ma totalmente inutile

Shaqueel van Persie ha mostrato grande talento nel derby di Rotterdam, segnando una doppietta in soli due minuti con un gol di tacco e una rovesciata. Nonostante l’effetto estetico delle sue giocate, i suoi gol non sono riusciti a cambiare l’esito della partita tra Feyenoord e Sparta. Un risultato che sottolinea il talento del giovane, ma anche l’inefficacia sul risultato finale.

In gol di tacco e una plastica rovesciata in soli 2 minuti nel derby di Rotterdam tra Feyenoord e Sparta. Così si è presentato in campo Shaqueel van Persie da papà Robin, venendo ripagato da una prestazione super quanto inutile: i biancorossi sono stati sconfitti 4-3.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

