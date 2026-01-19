Due anni dopo la scomparsa di Shannen Doherty, la disputa legale sull’eredità si intensifica. L’ex marito, Kurt Iswarienko, ha contestato il divorzio firmato dall’attrice poco prima della sua morte, riaccendendo il dibattito sulla gestione dei beni e sulla validità dell’accordo. La vicenda evidenzia le complessità legali legate alle questioni patrimoniali post-mortem di personaggi pubblici.

La saga legale che ha accompagnato gli ultimi mesi di vita di Shannen Doherty si arricchisce ora di un nuovo colpo di scena: il suo ex marito, Kurt Iswarienko, ha contestato l’accordo di divorzio firmato dall’attrice nelle ore immediatamente precedenti alla sua morte. L’eredità di Shannen Doherty, l’ex marito contesta l’accordo di divorzio. Stando ai documenti legali depositati il 14 gennaio presso la Corte Superiore di Los Angeles, il fotografo cinquantunenne sostiene che l’accordo sia stato registrato presso il tribunale sbagliato e che, di conseguenza, il tribunale di Los Angeles non abbia giurisdizione per far rispettare gli obblighi finanziari stabiliti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shannen Doherty, la battaglia per l’eredità due anni dopo la morte: l’ex marito contesta il divorzio

Leggi anche: Shannen Doherty firmò il divorzio il giorno prima di morire: ora l’ex non rispetta gli accordi

Sentenza dopo il divorzio: “Per anni lavorò in casa, così la moglie ha diritto all’assegno del marito”

Una recente sentenza in Italia ha riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento per la moglie, che ha dedicato 18 anni alla cura della famiglia e della casa, iniziando a lavorare solo nel 2001. La decisione evidenzia l’importanza di tutelare il ruolo di chi si occupa della gestione domestica, anche dopo il divorzio, in base alle circostanze e agli accordi di fatto intercorsi nel tempo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Shannen Doherty la sua battaglia contro il cancro continua con più ottimismo - Dopo la notizia del Tumore al seno Shannen Doherty, l'attrice famosa negli anni novanta per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, ha voluto condividere con il pubblico soprattutto i social questa ... it.blastingnews.com

Negli ultimi giorni, soprattutto all’estero, sta facendo molto discutere questa notizia riguardante Shannen Secondo quanto riportato da diverse testate, l’ex marito di Shannen Doherty ha deciso di contestare l’accordo di divorzio che i due avevano firmato - facebook.com facebook