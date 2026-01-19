sfida tra oltre 60 presepi premiazione e gran finale

La cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Presepe in famiglia” si è svolta nel salone parrocchiale della Santissima Annunziata di Marina di Carrara, premiando tra oltre 60 presepi partecipanti. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e valorizzazione delle tradizioni natalizie, culminando con il gran finale. Un’occasione per apprezzare la creatività e lo spirito comunitario che contraddistinguono questa iniziativa.

L’iniziativa “ Presepe in famiglia “ ha avuto una bella e partecipata cerimonia di premiazione nel salone parrocchiale della Santissima Annunziata di Marina di Carrara. L’iniziativa, ormai estremamente radicata nel territorio, invita ogni partecipante a realizzare il proprio presepe in casa, oppure anche in un luogo significativo per sé, e a condividerne la relativa fotografia. Tutte le immagini scattate dei presepi sono state proiettate su maxischermo e accolte dagli applausi dei presenti. Oltre sessanta i partecipanti: per lo più bambini e ragazzi, ma anche intere famiglie. Quest’anno, per la prima volta, sono giunte anche le fotografie di alcuni detenuti della Casa di Reclusione di Massa i quali a loro volta hanno realizzato un presepe all’interno della Cappella del carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

