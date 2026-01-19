Settebello primo stop all' Europeo | la Grecia vince 15-13

Nel secondo giorno della fase a eliminazione diretta degli Europei, l’Italia si ferma nel match contro la Grecia, concluso 15-13. Nonostante il punteggio sfavorevole, gli azzurri hanno mostrato un senso di determinazione e carattere. Campagna ha commentato: “Ho visto la personalità giusta”, sottolineando la volontà di reagire e migliorare nelle prossime sfide del torneo.

Il vento greco, l'orgoglio azzurro. Contro la squadra di Vlachos, indicata alla vigilia come la principale favorita dal nostro ct Campagna, il Settebello regge l'urto anche se resta sempre sotto nel punteggio: finisce 15-13 con cinque gol di un brillantissimo Iocchi Gratta, l'uomo che l'anno scorso rovinò il nostro quarto mondiale a Singapore contro gli stessi avversari, facendosi espellere per gioco violento. "Abbiamo offerto una grande prestazione. Ho visto forza, coraggio, testa e cuore, tanta personalità, anche se non sono mancate le ingenuità. Anche gli errori ci faranno crescere, lo ripeto.

Europei pallanuoto, oggi Italia-Georgia: orario tv e il Settebello per restare a punteggio pieno • Il Settebello torna in acqua oggi per la seconda fase degli Europei di pallanuoto a Belgrado. Italia-Georgia alle 15,30 dopo tre vittorie su tre nel primo… x.com

Il settebello alza il livello schianta la Romania (20/6), difesa granitica, e’ primo nel girone #pallanuoto #europei #Belgrado - facebook.com facebook

