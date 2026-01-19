Sestri Levante il 2025 della polizia locale | più di 14mila infrazioni

Il report 2025 della polizia locale di Sestri Levante evidenzia un’attività approfondita e diffusa sul territorio, con oltre 14.000 infrazioni rilevate. L’obiettivo principale rimane il rispetto delle norme e la tutela della sicurezza dei cittadini, contribuendo a mantenere la vivibilità della città. La comandante Federica ha presentato i dati all’amministrazione comunale, sottolineando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire un ambiente sicuro e ordinato.

Un’attività intensa, capillare orientata all’obiettivo del rispetto delle regole e a garantire la sicurezza e la vivibilità dei cittadini: è questo il quadro che emerge dal report 2025 della polizia locale di Sestri Levante, presentato all’amministrazione comunale dalla comandante Federica.🔗 Leggi su Genovatoday.it Il bilancio della Polizia stradale per il 2025: "Oltre 1,6 milioni di infrazioni"Nel bilancio della Polizia Stradale per il 2025 si evidenzia un totale di oltre 1,6 milioni di infrazioni rilevate. Leggi anche: Sestri Levante, gli eventi in programma in occasione delle feste di Natale 2025 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sestri Levante, il report 2025 della Polizia Locale: più controlli di prossimità e oltre 14.600 infrazioni accertate - Potenziali servizi sul territorio, videosorveglianza in crescita e attività amministrativa intensa: “Un lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della vivibilità” ... lavocedigenova.it

Varese sconfitto 1-3 in casa dalla Sestri Levante, pesante errore di Bugli prima dell’intervallo. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.