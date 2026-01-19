Sesso in aereo | perché il Mile High Club è diventato una tendenza

Il fenomeno del “Mile High Club” si riferisce all’atto di avere rapporti sessuali a bordo di un aereo durante il volo. Sebbene spesso associato a un tocco di trasgressione, questa pratica è diventata una tendenza tra alcuni viaggiatori, che la vedono come un’esperienza esclusiva e avventurosa. In questa analisi, esploreremo le motivazioni, le implicazioni e le considerazioni legali legate a questa particolare attività in volo.

Il sesso in aereo non è più solo una fantasia: si chiama “Mile High Club” ed è la pratica di avere rapporti sessuali durante il volo, nei bagni o nelle cuccette riservate al personale. Un’inchiesta del Corriere della Sera, condotta su dieci anni, ha studiato 500 aerei su 250 rotte, per 1.500 ore.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Si accoda a una famiglia e sale sull’aereo senza biglietto e passaporto: beccato solo perché l’aereo è pieno

Leggi anche: Bambini di 9 anni fondano un “club del sesso”, perché? Pellai: “Se siete genitori e avete 10 minuti di tempo, leggete la mia risposta”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Sesso in aereo, 2 milioni e mezzo di passeggeri lo ha fatto: il boom dei flirt ad alta quota - Si chiama «Mile high club»: è la pratica che accomuna chi ha rapporti sessuali a bordo di un aereo durante il volo. leggo.it