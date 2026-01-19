Serracapriola cadavere ritrovato sulla Statale 16 | indagini e traffico deviato

A Serracapriola, nel Foggiano, è stato rinvenuto un cadavere lungo la Statale 16. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause e l’identità della vittima. La strada è stata temporaneamente deviata per consentire i rilievi. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, in attesa di ulteriori sviluppi sulle circostanze del ritrovamento.

Ritrovato un cadavere lungo la strada statale 16, nel territorio di Serracapriola in provincia di Foggia. Si tratta di un uomo che al momento resta senza identità. Il corpo senza vita è stato rinvenuto vicino ad uno dei cantieri della nuova linea ferroviaria, in un’area interessata da interventi infrastrutturali e di impianti elettrici. L'ipotesi Da una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo potrebbe essere stato colpito da un cavo elettrico dell’alta tensione, forse mentre provava a rubare dei cavi dai cantieri dove è stato rinvenuto il corpo esanime. Ipotesi al momento al vaglio degli investigatori che stanno verificando quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

