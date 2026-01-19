Serie D la Campania sogna il tris | Scafatese Paganese e Savoia in vetta

Nella Serie D, la Campania si distingue per la presenza di tre squadre in testa ai rispettivi gironi: Scafatese, Paganese e Savoia. Questa situazione riflette l'importanza del calcio regionale e la competitività delle formazioni campane, che continuano a confermarsi protagoniste nel campionato nazionale. Un dato che sottolinea la crescita e l'impegno del calcio locale, con le squadre che puntano a consolidare le proprie posizioni e a raggiungere obiettivi ambiziosi.

Tempo di lettura: 3 minuti Sogna il tris la Campania nei gironi di serie D dove in testa ci sono Scafatese (G), Paganese (H) e Savoia (I). Quando il campionato ha da poco mandato in archivio la 20esima giornata, le tre compagini stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per ambire alla promozione in Serie C e per qualcuna è già quasi iniziato il conto alla rovescia. E' il caso della corazzata Scafatese (48), prima nel girone G a +11 sul Trastevere e +14 sul Valmontone. I canarini di mister Ferraro sono reduci da un netto 3-0 al Cassino ( Convitto e doppietta di Dambros ) che ha fatto salire ulteriormente l'entusiasmo in una piazza che non vede l'ora di tornare nel calcio.

