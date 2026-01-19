I Dragons Prato iniziano il girone di ritorno della Serie C con una vittoria, superando il Cus Firenze 82-67. Questo risultato permette alla squadra di ridurre il divario dalla capolista Union Basket Prato, che ha invece osservato il turno di riposo. Una buona occasione per rafforzare la posizione in classifica e proseguire con continuità nel campionato.

Il girone di ritorno si apre con una vittoria che permette ai Dragons Prato di accorciare le distanze dalla capolista Union Basket Prato, che ha osservato il proprio turno di riposo. La squadra rossoblù, alla palestra Toscanini, ha avuto la meglio per 82-67 del Cus Firenze, salendo a quota 24 punti, a due lunghezze dai ‘cugini’ che guidano solitari il campionato di serie C. Ma non tutto è filato liscio per gli uomini di coach Edoardo Banchelli, che subiscono uno 0-6 iniziale. Il primo quarto si chiude sull’11-18 per gli ospiti. La reazione arriva al 16’ con il canestro di Smecca e la tripla di Catalano che riportano i pratesi a contatto (28-31). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE C. Missione compiuta per i Dragons Prato: superato 82-67 il Cus Firenze

Leggi anche: Juventus finalmente a Torino: si chiude l’Odissea norvegese, missione compiuta e blocco aereo superato

Volley Serie A 2. Emma Villas Codyeco espugna Aversa al tie break. Pass per la Coppa Italia, missione compiuta

Nella Serie A2 di volley, Emma Villas Codyeco ha ottenuto una vittoria al tie break contro Aversa, assicurandosi il pass per la Coppa Italia. Una partita equilibrata, conclusa con successo per la squadra ospite, che dimostra la propria crescita e determinazione nel campionato. La sfida ha visto protagonisti giocatori come Garnica, Motzo e Tiozzo, confermando l’importanza di un impegno costante e di qualità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SERIE C. Missione compiuta per i Dragons Prato: superato 82-67 il Cus Firenze - Il girone di ritorno si apre con una vittoria che permette ai Dragons Prato di accorciare le distanze dalla capolista ... sport.quotidiano.net