Serie B terremoto in casa Bari | esonerati Vivarini e il ds Magalini! Ecco i sostituti

Il Bari comunica ufficialmente l'esonero di Vivarini e del direttore sportivo Magalini, a fronte di una stagione difficile in Serie B. La società ha annunciato le nuove figure che prenderanno il loro posto, con l’obiettivo di cambiare rotta e risollevare le sorti del club. Un passo deciso per affrontare le sfide rimanenti e migliorare le prospettive future della squadra.

Bari, esonerati Vivarini e Magalini: torna Longo, pieni poteri a Di Cesare

Dopo la recente sconfitta contro Juve Stabia, il Bari ha deciso di cambiare la guida tecnica, esonerando Vincenzo Vivarini e richiamando Giovanni Longo. La società ha inoltre affidato pieni poteri a Francesco Di Cesare, in un tentativo di invertire la situazione in classifica. La scelta riflette la volontà di risollevare il team e migliorare i risultati nelle prossime gare.

Bari, ore calde dopo il ko di Carrara: Vivarini e Magalini a rischio, spunta l’ipotesi Longo

Dopo la sconfitta a Carrara, il futuro di Bari appare incerto. Vivarini e Magalini sono sotto osservazione, mentre si valuta l’ipotesi di un cambio in panchina. La situazione richiede attenzione, poiché le conseguenze potrebbero influenzare sia la gestione tecnica che quella societaria del club.

