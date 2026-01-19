Serie A Nico Paz torna super | il Como asfalta la Lazio all’Olimpico

Nella sfida di Serie A tra Lazio e Como, i lombardi si impongono con un risultato di 3-0 all’Olimpico. Nico Paz si distingue come protagonista, contribuendo alla vittoria della squadra ospite. La partita, giocata in condizioni climatiche avverse, ha visto un Como compatto e determinato, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni creatinge. Un risultato importante per il Como in una trasferta difficile, sotto la pioggia e con un clima freddo.

Brilla una stella al centro dell'Olimpico in un monday night all'italiana tra freddo e pioggia intermittente. Nico Paz torna grande nella Capitale e si conferma bestia nera della Lazio, che aveva steso già nella partita d'andata con una punizione iconica. Stavolta, però, il risultato è gonfio, fa male ai biancocelesti, nel vivo di una contestazione a Lotito che da mesi non si è mai sopita. La squadra di Fabregas si consola dopo l'immeritato ko contro il Milan con il risultato di 3-0 e una classifica di lusso, che proietta il Como sempre più verso un posto europeo. Ma andiamo con ordine. Le premesse sono subito quelle del dominio: al 2' Baturina conferma il suo ottimo stato di forma e sblocca il risultato.

Nico Paz olio su tela! Como- Lazio

Nico Paz 2025/2026 in Serie A: - 16 presenze - 6 gol - 6 assist 21 anni. Micidiale. x.com

