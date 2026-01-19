Serie A il Milan resta in scia dell’Inter | 1-0 al Lecce

Il Milan si mantiene in scia dell’Inter dopo la vittoria per 1-0 sul Lecce. La squadra di Allegri dimostra che, nonostante le potenziali ambizioni di classifica, c’è ancora spazio per miglioramenti. La partita evidenzia le caratteristiche della rosa e le sfide che attendono i rossoneri nel proseguo della stagione, con obiettivi ancora da consolidare.

Che il Milan stia lottando per un posto in Champions o per il Tricolore quest'anno poco importa: con la vittoria per 1-0 sul Lecce la squadra di Allegri ha mostrato che ha margini di miglioramento. Ed è la notizia più bella. Dopo un inizio di partita con il freno a mano tirato il Milan prende campo e coraggio, costringendo il Lecce a rinchiudersi per la prima frazione di gioco nella propria metà campo. Al 5' minuto di gioco, con un bel passaggio in verticale, Jashari trova Ricci, che di prima manda Saeleamekers dal limite dell'area si accentra e ci prova di sinistro, non trovando però lo specchio della porta.

Serie A, il Milan passa a Como e resta in scia dell’Inter: 3-1 con Maignan decisivo e doppietta di Rabiot

Nel recupero della 16ª giornata di Serie A, il Milan ha battuto il Como per 3-1, mantenendo il passo dell’Inter in classifica. La partita ha visto un contributo decisivo di Maignan e una doppietta di Rabiot, che hanno rafforzato le ambizioni dei rossoneri nella corsa allo scudetto. Questa vittoria permette al Milan di consolidare la propria posizione e di continuare a seguire da vicino i vertici della classifica.

Milan-Lecce 1-0, i rossoneri restano nella scia dell’Inter

Il Milan di Max Allegri conquista una vittoria per 1-0 contro il Lecce, ottenendo tre punti importanti in una partita difficile. I salentini hanno messo in campo una buona difesa per tutta la durata del match, rendendo difficile per i rossoneri trovare il gol. Con questa vittoria, il Milan si mantiene nella scia dell'Inter, continuando a contendersi le prime posizioni in classifica.

