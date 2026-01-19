Serie A affluenza in crescita | 4000 spettatori di media all' andata Tutti i dati

A metà campionato di Serie A, l’affluenza complessiva è in aumento, con una media di 4.000 spettatori a partita. Secondo il report della Lega, le neopromosse mostrano dati positivi, con Udine al 99% di riempimento e Cantù tra le prime per media pubblico. Trieste, Olimpia e Virtus registrano numeri inferiori a causa dei traslochi temporanei in impianti più piccoli. Ecco un quadro aggiornato dei dati di affluenza stagionali.

Quattromila spettatori di media. Per la precisione 3998. Se il dato ufficiale di affluenza della Serie A di basket alla fine del girone di andata sembra in continuità con l'anno scorso, +0,9% rispetto ai 3964 alla fine del girone di andata di un anno fa, è un risultato in crescita molto più netta considerando due fattori: l'uscita di scena di un club molto seguito come Trapani, le cui 15 partite sono state cancellate e dunque non sono considerate, e poi il fatto che Milano e Bologna (due dei club a più alta affluenza, con Trieste) hanno giocato fin qui rispettivamente due partite all'Allianz Cloud (5309 posti) e quattro al PalaDozza (5570), rispetto ai più capienti Unipol Forum (12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

