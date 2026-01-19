Senza il Nobel non mi sento più obbligato alla pace | la lettera di Trump al premier della Norvegia

In una lettera indirizzata al premier della Norvegia, Donald Trump commenta la mancata assegnazione del Premio Nobel per la Pace, sostenendo che questa decisione lo libera dall’obbligo di dedicarsi esclusivamente alla pace. Trump afferma che, pur considerando la pace come prioritaria, ora può concentrarsi sui propri interessi e sulla tutela degli Stati Uniti, ritenendo che la scelta del premio abbia influenzato il suo atteggiamento.

“Caro Jonas: considerando che il tuo Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 Guerre IN PIÙ, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, sebbene questa sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è giusto e giusto per gli Stati Uniti d’America. La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un “diritto di proprietà”? Non ci sono documenti scritti, solo che un’imbarcazione è sbarcata lì centinaia di anni fa, ma anche noi abbiamo avuto imbarcazioni che sono sbarcate lì. Ho fatto più per la NATO di chiunque altro dalla sua fondazione, e ora la Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno segnato un aumento delle tensioni con i leader europei, con riferimenti alle ambizioni in Groenlandia e un tono più assertivo. La sua posizione sembra riflettere un cambiamento nel suo approccio alla politica internazionale, suscitando attenzione e preoccupazione tra osservatori e alleati. Questa evoluzione si inserisce in un quadro di relazioni globali in continua trasformazione, caratterizzato da nuove sfide e dinamiche.

