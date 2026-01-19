Senegal-Marocco finale di Coppa d’Africa nel caos | rigore al 98’ protesta in campo e bufera su arbitro e VAR

La finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, disputata a Rabat, si è conclusa con un risultato di 1-0 in favore del Senegal dopo i supplementari. Tuttavia, l’incontro è stato caratterizzato da episodi controversi, tra proteste e decisioni arbitrali discusse, culminate con un rigore al 98° minuto. La partita ha attirato l’attenzione su questioni legate all’arbitraggio e all’utilizzo del VAR, suscitando ampi dibattiti tra tifosi e addetti ai

Rabat, 19 gennaio 2026 – Nel calcio, a volte, la partita è l’ultimo dettaglio. Senegal-Marocco, finale di Coppa d’Africa a Rabat, è finita così: 1-0 Senegal dopo i supplementari, ma il risultato è rimasto sullo sfondo, inghiottito da una sequenza di episodi che ha acceso polemiche arbitrali, proteste plateali e una coda disciplinare già in movimento. Il rigore nel recupero e la protesta: il Senegal lascia il campo. Il punto di rottura arriva nel finale dei tempi regolamentari. Il Marocco ottiene un rigore nel recupero, assegnato dopo intervento del VAR. Il Senegal reagisce in modo durissimo: giocatori e staff contestano, poi abbandonano temporaneamente il terreno di gioco, con la gara che resta ferma per diversi minuti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Coppa d’Africa, il video della finale più pazza del mondo: rigore al 98?, il Senegal se ne va poi rientra, il Marocco sbaglia, il Senegal segna

Senegal-Marocco 1-0: la Coppa d'Africa va ai senegalesi. Dal ritiro al rigore sbagliato da Brahim Diaz (fa il cucchiaio), Gueye decisivo. Cosa è successo - Una finale che resterà nella storia soprattutto per quanto accaduto nei minuti finali dei ... leggo.it