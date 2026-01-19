Senegal campione nella finale farsa contro il Marocco | con il rigore più lungo della storia ha perso tutto il calcio africano

Il Senegal ha conquistato la sua seconda Coppa d’Africa, vincendo una finale ricca di episodi controversi. La partita è stata segnata da decisioni discutibili, interruzioni e un rigore lungo e insolito, che hanno offuscato la cerimonia sportiva. Tra polemiche e imprevisti, il calcio africano si trova al centro di un episodio che resterà nella memoria, evidenziando le complessità e le tensioni di una competizione tra passione e controversia.

Il Senegal ha vinto la seconda Coppa d’Africa della sua storia con una spettacolare botta all’incrocio del centrocampista Pape Gueye, che al 4’ del primo tempo supplementare ha regalato una notte di dolore al Marocco intero, ma di questa finale si ricorderà ben altro: il rigore discutibile concesso ai padroni di casa al 98’ per una caduta in area di Brahim Diaz dopo una sbracciata di Diouf, l’annullamento altrettanto discutibile al 92’ del gol firmato da Sarr per un presunto fallo di Seck su Hakimi, i sedici minuti di interruzione del match con il plateale rientro negli spogliatoi dei futuri campioni su ordine dell’allenatore Pape Thiaw, il ritorno in campo grazie all’intervento di Sadio Mané – l’ex Liverpool ha evitato l’esclusione disciplinare dal prossimo mondiale – e, a completare il romanzone, il rigore assurdo di Brahim Diaz, che dopo tutta questa sarabanda ha avuto la bella pensata di fare il cucchiaio e ha invece consegnato il pallone al portiere Mendy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Senegal campione d’Africa, dal ritiro al trionfo: Pape Gueye decide ai supplementari una finale caotica contro il Marocco

Il Senegal si laurea campione d’Africa, vincendo una finale combattuta contro il Marocco ai supplementari. A Rabat, la nazionale guidata da Pape Thiaw ha conquistato il secondo titolo continentale, superando i tempi regolamentari e portando a casa una vittoria importante per il calcio senegalese. La gara, intensa e ricca di tensione, ha visto un risultato deciso nel periodo supplementare, consolidando il prestigio della squadra nel continente.

