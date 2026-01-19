Le strade di Torino si sono animate con i festeggiamenti per la vittoria del Senegal nella finale di Coppa d’Africa, conclusa con un risultato di 1-0 contro il Marocco a Rabat. Centinaia di persone hanno partecipato alla celebrazione, testimoniando l’entusiasmo e il legame tra la comunità senegalese e la città. Un momento di gioia condivisa che sottolinea l’importanza dello sport come elemento di coesione sociale.

Centinaia di persone hanno invaso le strade di Torino per festeggiare la vittoria del Senegal della Coppa d’Africa, dopo la vittoria per 1-0 contro il Marocco nella finale di Rabat. Ad animarsi è stato soprattutto il quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord del capoluogo piemontese, dove la numerosa comunità senegalese ha celebrato il successo della propria nazionale. La vittoria, arrivata ai tempi supplementari al termine di una gara intensa e segnata da polemiche, è stata decisa da un gol di Pape Gueye. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Senegal campione d’Africa: festeggiamenti per le strade di Torino

Il Senegal vince la Coppa d'Africa, festeggiamenti anche a Milano

Il Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa 2025, battendo il Marocco nella finale disputata a Rabat. La vittoria ha portato a festeggiamenti anche nelle strade di Milano, dove molti tifosi si sono riuniti per celebrare il successo della nazionale senegalese. Un momento di gioia condivisa che ha coinvolto la comunità e gli appassionati di calcio in Italia.

Senegal vince Coppa d'Africa: festa per le strade di Dakar

Dakar si anima con una celebrazione spontanea dopo la vittoria del Senegal nella finale della Coppa d'Africa. La città, riunita in strada, esprime la gioia per il successo della nazionale, portando un momento di unione e orgoglio nazionale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il calcio senegalese e un motivo di festa per tutta la comunità locale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Coppa d’Africa 2026, il Senegal vince una finale folle: Marocco sconfitto 1-0 - Il Senegal vince la Coppa d'Africa in finale contro il Marocco a Rabat. msn.com