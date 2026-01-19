Selvaggia Lucarelli contro Le Iene dopo un servizio su Chiara Ferragni | Gli unici condannati sono stati loro

Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo disappunto nei confronti di Le Iene, criticando un servizio che l’ha associata a Chiara Ferragni in relazione a una vicenda legale conclusa nel 2017. La giornalista ha sottolineato come, secondo lei, gli unici a essere stati condannati siano stati i soggetti coinvolti, evidenziando la sua posizione di distanza rispetto alla narrazione trasmessa dal programma.

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e il programma “Le Iene”. In un servizio in cui si sottolinea la differenza tra proscioglimento e assoluzione, la prima è stata accomunata a Chiara Ferragni in quanto assolta per difetto di querela. Puntuale la precisazione di Lucarelli che sbotta: “In quel caso sono stati loro gli unici condannati”, facendo riferimento a un processo chiusosi nel 2017. Selvaggia Lucarelli contro Le Iene “Le Iene” sono tornate sul proscioglimento di Chiara Ferragni nel caso “Pandoro gate”, dopo che Selvaggia Lucarelli aveva precisato come non si fosse trattata di un’assoluzione nei confronti dell’ex moglie di Fedez. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni: «Prosciolta solo perché ha pagato». E l’influencer le risponde

Selvaggia Lucarelli commenta la recente sentenza al Tribunale di Milano che ha prosciolto Chiara Ferragni da accuse di truffa aggravata. La giornalista sottolinea la differenza tra prosciolto e assolta, evidenziando come la decisione sia stata motivata dal pagamento. La risposta dell’influencer non si è fatta attendere, portando alla luce un dibattito sulla chiarezza delle procedure giudiziarie e sulle interpretazioni pubbliche della vicenda.

Lucarelli contro Le Iene dopo il paragone con Ferragni: “Sul processo Canalis hanno omesso un dettaglio chiave”

Selvaggia Lucarelli replica a Le Iene in seguito al confronto con Chiara Ferragni, evidenziando come nel servizio trasmesso ieri sera abbiano omesso un dettaglio importante riguardo al processo Canalis. La giornalista sottolinea l’importanza di un’informazione completa e corretta, invitando a una riflessione più accurata su temi di interesse pubblico e sulla rappresentazione dei casi giudiziari.

