sede nuova omnia technologies allarga il team

OMNIA Technologies annuncia l'apertura della sua nuova sede, segnando un passo importante nel suo percorso di crescita. In concomitanza, il team si amplia con nuove assunzioni, riflettendo l’impegno dell’azienda nel rafforzare le proprie competenze e offrire servizi sempre più efficaci. Questa fase rappresenta un’opportunità per consolidare la presenza sul mercato e sostenere lo sviluppo futuro dell’azienda.

OMNIA Technologies prosegue nel suo programma di sviluppo accompagnato anche da un importante piano di assunzioni. Dopo aver inaugurato il nuovo headquarter a Signoressa, in provincia di Treviso (costruito con un investimento di 22 milioni di euro), nei prossimi mesi l’azienda intende assumere le seguenti figure professionali: customer service, project management, engineering, ricerca e sviluppo, operations, production e business development. Gli interessati potranno avere maggiori informazioni consultando il sito: https:www.omniatechnologiesgroup.com. Omnia Technologies è una piattaforma leader nelle tecnologie di automazione e imbottigliamento per i settori del beverage e del farmaceutico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

