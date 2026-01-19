Sean McDermott allenatore dei vigili del fuoco dei Buffalo Bills

Il 19 gennaio 2026, i Buffalo Bills hanno annunciato la separazione da Sean McDermott, allenatore della squadra, a seguito della sconfitta nei playoff contro i Denver Broncos. La decisione arriva dopo la sconfitta per 33-30 nell’AFC Divisional Round, che ha concluso la stagione dei Bills. Questa scelta rappresenta un cambiamento importante nel management tecnico della squadra, che ora si prepara a riorganizzarsi in vista delle prossime stagioni.

2026-01-19 16:47:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Buffalo Bills hanno deciso di apportare il cambiamento dopo la delusione dei playoff I Buffalo Bills hanno licenziato l’allenatore Sean McDermott dopo la sconfitta per 33-30 contro i Denver Broncos nell’AFC Divisional Round di sabato. La notizia, come inizialmente riportato da Adam Schefter di ESPN, significa che Buffalo si unirà alle altre squadre della NFL che cercano un nuovo allenatore. McDermott lascia i Bills con un record di 98-50 e cinque titoli consecutivi dell’AFC East tra il 2020 e il 2024 prima di arrivare secondi quest’anno dietro ai New England Patriots.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Buffalo Bills @ Denver Broncos: Anteprima, pronostico e quote

Il match tra Denver Broncos e Buffalo Bills, in programma nel Divisional Round, rappresenta un appuntamento importante della postseason NFL 2026. In questa anteprima analizzeremo le principali informazioni sulla sfida, fornendo un quadro delle quote e dei pronostici più recenti, per offrire ai lettori un’idea chiara e precisa sull’evento in programma.

I Jacksonville Jaguars vengono sconfitti 24-27 dai Buffalo Bills

I Jacksonville Jaguars sono stati sconfitti dai Buffalo Bills con il punteggio di 24-27 durante la partita di playoff della NFL. La sfida ha visto i Bills ottenere una vittoria in trasferta, segnando un importante risultato per la loro storia nei playoff. La partita si è svolta nella fase di wild card dell’AFC, offrendo uno sguardo sulle dinamiche di una competizione molto combattuta.