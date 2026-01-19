Se Roma ha la lupa Milano ha l'Ornella | la lettera di Luciana Littizzetto a Ornella Vanoni

In occasione di una puntata speciale di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto rende omaggio a Ornella Vanoni attraverso una lettera, sottolineando il suo esempio di autenticità e capacità di invecchiare con sincerità. Un gesto che celebra la carriera e la personalità di una delle più grandi voci italiane, evidenziando l’importanza di restare fedeli a sé stessi nel tempo.

Luciana Littizzetto omaggia Ornella Vanoni nella puntata speciale di Che Tempo Che Fa: "Hai dimostrato che si può invecchiare dicendo la verità". E il tributo alla carriera fino alla fine: "Quando le altre hanno smesso, tu hai continuato".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Luciana Littizzetto in lacrime per Ornella Vanoni: “Ci ha fatto conoscere l’immensa donna dietro l’artista”

Leggi anche: Ornella Vanoni, il saluto di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: «Ha masticato la vita a bocconi grossi. Lei amava abbracciare, diceva che questo stringere sosteneva le persone»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Gasperini: "Malen ha le caratteristiche che cercavo, farà tanti gol se..." - Dopo il successo contro il Torino l'allenatore della Roma ha parlato anche di Robinio Vaz e delle condizioni di Celik ed Hermoso ... msn.com