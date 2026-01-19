Se Roma ha la lupa Milano ha l'Ornella | la lettera di Luciana Littizzetto a Ornella Vanoni
In occasione di una puntata speciale di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto rende omaggio a Ornella Vanoni attraverso una lettera, sottolineando il suo esempio di autenticità e capacità di invecchiare con sincerità. Un gesto che celebra la carriera e la personalità di una delle più grandi voci italiane, evidenziando l’importanza di restare fedeli a sé stessi nel tempo.
Luciana Littizzetto omaggia Ornella Vanoni nella puntata speciale di Che Tempo Che Fa: "Hai dimostrato che si può invecchiare dicendo la verità". E il tributo alla carriera fino alla fine: "Quando le altre hanno smesso, tu hai continuato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Torino ha vinto nove partite in questa stagione. Due di queste sono state contro la Roma allo Stadio Olimpico. Il Toro si esalta quando vede la Lupa. #Torino #RomaTorino #CoppaItalia - facebook.com facebook
