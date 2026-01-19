Se ne va l' eleganza in persona Per sempre immortale

Se ne va Valentino Garavani, iconico stilista italiano conosciuto per la sua eleganza senza tempo e il celebre punto di rosso. Dopo aver superato i 90 anni, il suo contributo alla moda rimane un punto di riferimento. Fondatore della maison che porta il suo nome, ha lasciato un'eredità duratura nel mondo del design e della bellezza, segnando un’epoca con la sua arte e raffinatezza.

A veva superato lo scoglio duro dei 90 anni, e per qualcuno è da sempre considerato immortale. La morte del designer delle grande bellezza, Valentino Garavani, celebre per il punto di rosso che porta il suo nome, così come per la fondazione dell’omonima Maison, nonostante avesse lasciato la guida nel luglio 2007. Addio Valentino: couturier delle dive X Leggi anche › Buon Compleanno Valentino, stilista delle stelle. 90 anni in 20 indimenticabili abiti Lo stilista di origini lombarde, che nella sua carriera ha vestito le donne più belle e potenti del mondo, puntando sempre sulla femminilità, ci lascia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Se ne va l'eleganza in persona. Per sempre immortale “Addio, signora”. Se ne va un simbolo di eleganza e intelligenza italianaIn queste ore, un silenzio carico di significato avvolge le redazioni italiane. Leggi anche: Forbidden Fruit, anticipazioni clamorose: Zeynep se ne va per sempre Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. A Lenda de Silver: Do Nascimento à Eternidade! L’eleganza della memoria Ogni dettaglio parla dell’amore, del rispetto e della cura con cui si accompagna una persona cara nel suo ultimo viaggio. Scegliamo con la massima cura ogni elemento, garantendo uno stile raffinato e discreto per onorare con comp - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.