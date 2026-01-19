Durante lo speciale “Ornella senza fine” su Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato una lettera a Ornella Vanoni, evidenziando con ironia e affetto la sua unicità. Il messaggio, intenso e riconoscente, sottolinea l’importanza di ascoltare e apprezzare la grandezza dell’artista, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Un omaggio che celebra la lunga carriera di una dei simboli della musica italiana, con parole semplici e sincere.

Una letterina intensa ma allo stesso tempo ironica. Così durante lo speciale “Ornella senza fine”, andato in onda sul Nove, Luciana Littizzetto ha voluto omaggiare Ornella Vanoni, definendola “unica”. “Siamo tutti qui per te, qui e a casa, le persone che ti hanno voluto bene, i tuoi colleghi, il tuo teatro la tua città”, ha esordito la comica. Littizzetto ha voluto cominciare con una confessione alla cantante, scomparsa lo scorso 21 novembre. “Ti ricordi quando sono stata male l’anno scorso e tu mi chiamavi per darmi consigli di dieta? Molto yogurt, biscotti, parmigiano, olive, quelle grosse. Ornella, ora te lo posso dire, i consigli non funzionavano, avevi tanti talenti ma quello medico proprio no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se lassù fai fatica a dormire chiedi, qualcuno che sa rollare lo trovi”: Luciana Littizzetto dedica l’ironica (e dolce) letterina a Ornella Vanoni

Luciana Littizzetto dedica la sua letterina a Ornella Vanoni: "Se Roma ha la lupa e Cremona ha la tigre, Milano ha l'Ornella"

Luciana Littizzetto ha scritto una lettera dedicata a Ornella Vanoni, sottolineando il suo ruolo iconico nella musica italiana. La puntata speciale di domenica su Che tempo che fa e La7 ha celebrato la carriera dell’artista, confermando quanto il suo talento e la sua presenza siano ancora vivi nel cuore del pubblico. Un’occasione per ricordare una figura fondamentale della cultura italiana, amata e rispettata.

Ornella Vanoni, l'emozionante letterina di Luciana Littizzetto: "Siamo tutti qui per te"

Luciana Littizzetto ha dedicato una lettera a Ornella Vanoni durante una puntata di Che Tempo Che Fa, in ricordo della celebre cantante scomparsa il 21 novembre 2025. L'intervento, semplice e rispettoso, ha espresso affetto e stima, sottolineando l’importanza di Ornella nella musica italiana. Un momento di riconoscimento che ha coinvolto i telespettatori, evidenziando il valore duraturo dell’artista nel panorama culturale italiano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Inter e Milan hanno vinto. Soffrendo, a fatica, ma hanno vinto. Noi no. A vedere la classifica oggi, è palese che sia necessario un cambio di prospettiva: prima di guardare quelle avanti, bisogna preoccuparsi di quelle dietro. C'è un fattore, però, da prendere in c - facebook.com facebook