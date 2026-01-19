Scuola Valditara | rafforzeremo la sicurezza Progetti per inclusione

Il ministro dell’Istruzione Valditara ha annunciato interventi mirati a rafforzare la sicurezza nelle scuole italiane, in risposta ai recenti eventi di cronaca. Sono previsti inoltre progetti dedicati all’inclusione, con l’obiettivo di creare ambienti scolastici più sicuri e accoglienti per studenti e personale. Queste misure si inseriscono in un quadro di attenzione costante alle esigenze delle istituzioni educative, per garantire un contesto di apprendimento più stabile e inclusivo.

Scuola e sicurezza, Valditara apre ai metal detector: "Inclusione prima, ma va difesa la comunità". Dopo l'accoltellamento di La Spezia il ministro rilancia la sperimentazione: dispositivi mobili, non fissi. A Rozzano i numeri di Agenda Nord contro la dispersione

Valditara, metal detector a scuola solo in caso di problemi sicurezza

