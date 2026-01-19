Scuola in Puglia è boom di corsi quadriennali | sono oltre 150

In Puglia, cresce l'interesse per i corsi quadriennali delle scuole superiori, con oltre 150 istituti che offrono questa opzione. I dati delle iscrizioni dell'anno scorso dimostrano una preferenza crescente tra gli studenti, portando le scuole a rafforzare questa proposta formativa. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nel panorama dell'istruzione regionale, con un'attenzione maggiore alle modalità di formazione più estese e approfondite.

Tutti pazzi per la scuola superiore che dura quattro anni. Non gli studenti, che pure hanno gradito secondo i dati delle iscrizioni dell'anno scorso, ma gli istituti. Sono 102 quelli che nel prossimo anno scolastico avranno attivo almeno un percorso della durata di quattro anni anziché cinque. Il totale dei corsi, invece, ammonta a 157. La geografia è variegata: si va dai licei ai tecnici, a livello territoriale dal Gargano al Salento. La tendenza su muove su due binari: la filiera tecnologico-professionale che prevede quattro anni in un istituto tecnico o professionale per poi proseguire gli studi in un Its; i licei. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Sono stati autorizzati 532 nuovi percorsi quadriennali di istituti tecnico-professionali, ampliando così l’offerta formativa tradizionale. Questi percorsi si aggiungono a quelli già avviati in via sperimentale negli ultimi due anni scolastici, contribuendo a diversificare le opportunità di formazione per gli studenti italiani.

