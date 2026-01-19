La Regione Campania ha approvato e finanziato il progetto del nuovo Liceo “De Luca”, inserendolo tra i 346 interventi dedicati alla promozione dell’inclusione scolastica. Con un investimento complessivo di 2 milioni di euro, queste iniziative mirano a rafforzare la cultura delle pari opportunità, dell’educazione affettiva e delle competenze emotive nelle scuole della regione.

Tempo di lettura: 3 minuti La Regione Campania ha approvato e finanziato 346 progetti scolastici finalizzati alla promozione della cultura delle pari opportunità, dell’educazione affettiva e della gestione delle emozioni, per un investimento complessivo di 2 milioni di euro. L’annuncio è stato dato dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha confermato l’impegno dell’amministrazione regionale nel sostenere percorsi educativi innovativi e di forte impatto sociale. Tra i progetti finanziati rientra anche quello presentato dal Nuovo Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino, ideato e coordinato dal prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scuola e inclusione: approvato il progetto del Nuovo Liceo “De Luca”

Pari opportunità ed educazione affettiva: finanziato il progetto del Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino

La Regione Campania ha approvato e finanziato 346 progetti scolastici, tra cui quello del Liceo “Paolo Anania De Luca” di Avellino, dedicato a pari opportunità ed educazione affettiva. Con un investimento totale di 2 milioni di euro, l’iniziativa mira a promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della gestione delle emozioni tra gli studenti, rafforzando così il ruolo dell’istruzione nella crescita civile e sociale.

Piazza Nannotti, approvato il progetto del nuovo collegamento pedonale con via De Sanctis

La giunta ha approvato il progetto definitivo del nuovo collegamento pedonale tra piazza Nannotti e via De Sanctis. La scelta mira a migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree urbane, in linea con l’impegno dell’Amministrazione per una città più funzionale e sostenibile. L’intervento rappresenta un passo importante per favorire la mobilità pedonale e migliorare i collegamenti tra i quartieri della città.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Scuola. Approvato in via definitiva il decreto inclusione. Quali le novità per gli alunni con disabilità? - GIT, GLO e tante altre novità: il nuovo decreto inclusione è stato definitivamente approvato. disabili.com

Nuovo ISEE 2026 per prestazioni familiari e inclusione: cosa cambia https://www.scuolainforma.news/nuovo-isee-2026-per-prestazioni-familiari-e-inclusione-cosa-cambia/ #ISEE - facebook.com facebook