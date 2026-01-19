Scontro treni Andalusia Mattarella | profondo dolore pensiero alle famiglie

Il presidente Mattarella ha espresso profondo dolore per l’incidente ferroviario in Andalusia, che ha causato numerose vittime e feriti. Un momento di grande tristezza che invita alla vicinanza alle famiglie coinvolte. È importante ricordare l’attenzione alla sicurezza dei trasporti e alle persone colpite da questa tragedia, mantenendo un atteggiamento di rispetto e solidarietà.

Roma, 19 gen. (askanews) – “Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell’Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti – cui auguriamo un pronto ristabilimento – e alle squadre di soccorso”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al re di Spagna, Filippo VI. “In un momento di così grave lutto per l’amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e ai congiunti delle vittime – ha aggiunto il capo dello Stato – il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tragedia in Andalusia, deragliano due treni dell’alta velocità: almeno 39 morti e 73 feriti. Sanchez: “Notte di profondo dolore”

Due treni ad alta velocità sono deragliati in Andalusia, causando almeno 39 vittime e 73 feriti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha suscitato grande dolore nella regione. Il governo spagnolo ha espresso cordoglio per le vittime e la comunità locale si stringe nel lutto. L’incidente rappresenta un grave episodio nel sistema ferroviario del paese.

Scontro fra due treni in Andalusia, almeno 5 morti e passeggeri intrappolati: un convoglio è deragliato e ha colpito l'altro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nella località di Adamuz (Cordova), dove due treni ad alta velocità sono deragliati entrando in collisione. Al momento si registrano almeno cinque vittime e numerosi passeggeri sono rimasti intrappolati tra i rottami. Le autorità stanno intervenendo per soccorsi e verificare le cause dell'incidente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Scontro treni in Andalusia, Mattarella: profondo dolore, pensiero alle famiglie - (askanews) – “Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell’Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti. msn.com