Scontro tra treni in Spagna una sopravvissuta | Tornavo a casa dopo il weekend in famiglia Ho visto le persone morire davanti ai miei occhi
Una sopravvissuta all’incidente ferroviario in Andalusia ha raccontato la sua esperienza, descrivendo il trauma e la paura vissuti durante lo scontro tra i treni. Tornava a casa dopo un weekend in famiglia quando ha assistito, suo malgrado, alla tragedia che ha coinvolto diverse persone. Questo racconto offre uno sguardo diretto e sobrio su un evento che ha scosso la comunità, sottolineando l’impatto emotivo di una tragedia del genere.
Il dolore e la paura che forse non passeranno mai più. Chi ha la possibilità di poter raccontare quello che è successo sui treni che si sono schiantati domenica in Andalusia,
Incidente treni in Spagna, il racconto choc dei testimoni: «Siamo stati sbalzati in aria, ho visto gente morire davanti a me»
Un grave incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Adamuz, vicino a Cordoba, in Spagna, con due treni che sono deragliati. Testimoni raccontano di essere stati sbalzati e di aver assistito scene drammatiche, con persone coinvolte rimaste ferite o decedute. Rocìo Flores, tra le sopravvissute, descrive l’accaduto come un episodio shock, evidenziando la gravità della tragedia e l’impatto sulla comunità locale.
Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti - Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco Si è agg
Scontro tra due treni dell'Alta velocità in Spagna, nel sud dell'Andalusia. I morti accertati sono 39 morti e 75 i feriti – alcuni in gravissime condizioni – ma si teme una strage di dimensioni ancora maggiori. Almeno tre vagoni, infatti, sono precipitati in un terrapie
#Spagna, i soccorsi dopo lo scontro tra treni ad alta velocità
