Una sopravvissuta all’incidente ferroviario in Andalusia ha raccontato la sua esperienza, descrivendo il trauma e la paura vissuti durante lo scontro tra i treni. Tornava a casa dopo un weekend in famiglia quando ha assistito, suo malgrado, alla tragedia che ha coinvolto diverse persone. Questo racconto offre uno sguardo diretto e sobrio su un evento che ha scosso la comunità, sottolineando l’impatto emotivo di una tragedia del genere.

Il dolore e la paura che forse non passeranno mai più. Chi ha la possibilità di poter raccontare quello che è successo sui treni che si sono schiantati domenica in Andalusia,. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Scontro tra treni in Spagna, una sopravvissuta: «Tornavo a casa dopo il weekend in famiglia. Ho visto le persone morire davanti ai miei occhi»

Incidente treni in Spagna, il racconto choc dei testimoni: «Siamo stati sbalzati in aria, ho visto gente morire davanti a me»

Un grave incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Adamuz, vicino a Cordoba, in Spagna, con due treni che sono deragliati. Testimoni raccontano di essere stati sbalzati e di aver assistito scene drammatiche, con persone coinvolte rimaste ferite o decedute. Rocìo Flores, tra le sopravvissute, descrive l’accaduto come un episodio shock, evidenziando la gravità della tragedia e l’impatto sulla comunità locale.

Leggi anche: Sant'Anastasia (Napoli), scontro tra stuntman nel "globo della morte": una vittima | Spettatori sotto shock: l'incidente davanti ai loro occhi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti - Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco Si è agg ... tg24.sky.it