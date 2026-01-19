Scontro tra treni dell’alta velocità in Andalusia | 39 morti e centinaia di feriti I dubbi del ministro | Incidente estremamente strano Avviata l’inchiesta

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, causando 39 decessi e numerosi feriti. Il ministro ha definito l’accaduto “estremamente strano”, mentre è stata avviata un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente. L’evento rappresenta una tragedia per la regione e solleva dubbi sulle circostanze che lo hanno determinato. Restano in corso approfondimenti per comprendere meglio quanto accaduto.

Barcellona, 19 gennaio 2026 – Sta assumendo le dimensioni di una tragedia l’incidente ferroviario accaduto ieri sera in Andalusia, nel sud della Spagna. Due treni dell'alta velocità sono entrati in collisione, ma secondo il ministro dei Trasporti Óscar Puente, l’incidente “estremamente strano”. Il bilancio continua a salire: sono almeno 39 le vittime e centinaia di ferit i, tra cui anche diversi bambini. Morto il macchinista del treno Alvia di 27 anni. Ma il numero è provvisorio: i soccorritori stanno ancora estraendo i passeggeri dalle carrozze, alcune delle quali sono addirittura precipitate da un terrapieno di cinque metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz, in provincia di Cordova. Due treni sono deragliati, causando la morte di 39 persone e il ricovero di numerosi feriti, alcuni in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, con il ministro che esprime sorpresa per l’accaduto, considerando il tratto rettilineo. La tragedia rappresenta un momento di grande preoccupazione per la regione e le autorità locali.

