Un grave incidente ferroviario si è verificato domenica nel sud della Spagna, ad Adamuz, Córdoba. Due treni ad alta velocità sono entrati in collisione, causando un bilancio di almeno 39 vittime. Le autorità stanno ancora conducendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

(Adnkronos) - E' salito ad almeno 39 il bilancio dei morti del grave incidente ferroviario avvenuto domenica nel sud della Spagna, dove due treni dell'alta velocità si sono scontrati ad Adamuz (Cordoba). Almeno 73 feriti, di cui 24 gravi, secondo gli ultimi dati. Diverse carrozze di un treno Iryo in viaggio da Malaga a Madrid con 300 passeggeri a bordo sono deragliate e si sono scontrate con un treno Alvia che viaggiava nella direzione opposta con 184 persone a bordo, diretto a Huelva. Diverse carrozze di questo secondo treno sono poi precipitate da un terrapieno di quattro metri, ostacolando l'accesso ai soccorsi, secondo il ministro della Presidenza andalusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scontro tra due treni ad alta velocità in Spagna, 39 i morti

