Scontri in autostrada | trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina sino a fine stagione?

Domani si terranno riunioni al Viminale e all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per discutere della possibile sospensione delle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina, in seguito agli scontri avvenuti in autostrada. La decisione, ancora in fase di valutazione, potrebbe prevedere il divieto di trasferta fino alla fine della stagione, al fine di garantire maggiore sicurezza durante gli eventi sportivi.

Verso il divieto di trasferta sino a fine stagione per i tifosi di Roma e Fiorentina. Ieri, infatti, duecento tifosi delle due squadre si sono scontrate con le spranghe in autostrada. La decisione ufficiale nel merito sarà comunque presa domattina al Viminale dopo le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (Onms). Del resto, già oggi Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, si è espresso sugli scontri avvenuti ieri dopo l'assemblea dei club: "Quello che è successo in autostrada, con gli scontri tra i tifosi è una cosa molto grave. Stiamo facendo tantissimo per costruire un'immagine pulita del calcio e queste cose assolutamente non aiutano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Scontri in autostrada tra tifosi di Roma e FiorentinaSi sono verificati scontri tra tifosi della Roma e della Fiorentina in autostrada, nei pressi dell'uscita Casalecchio di Reno.

