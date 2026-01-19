Sciopero Circumvesuviana e guasti sulla metro Linea 1 | lunedì difficile per chi viaggia

Lunedì complicato per i pendolari napoletani a causa dello sciopero della Circumvesuviana e di guasti sulla Linea 1 della metropolitana. Tra riduzioni di servizio, corse test e problemi tecnici, i viaggiatori devono prevedere possibili disagi e ritardi nel percorso quotidiano. È consigliabile verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.

Guasti sulla linea per il gelo: ritardi fino a 60 minuti, mattinata difficile per i pendolari verso Milano
Nella mattinata di giovedì 8 gennaio, i pendolari diretti a Milano hanno affrontato disagi a causa di guasti lungo la linea Bergamo-Pioltello-Milano. Trenord ha segnalato rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti, in particolare tra Verdello-Dalmine e Milano Lambrate. La situazione ha reso difficile la circolazione ferroviaria, con conseguenti disagi per gli utenti in transito verso la città.

