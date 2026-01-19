Sciame sismico nel messinese sei scosse tra l’alba e la tarda mattinata

Nel Messinese, tra le prime ore del mattino e la tarda mattinata, si è registrato uno sciame sismico nella zona dei Nebrodi. Le scosse, numerose e di lieve entità, hanno interessato i territori di Militello Rosmarino, Acquedolci, Alcara Li Fusi e San Fratello. La situazione rimane sotto monitoraggio, senza segnalazioni di danni o feriti.

La terra torna a tremare nel Messinese. Dalle prime ore di oggi uno sciame sismico sta interessando l'area dei Nebrodi, coinvolgendo i territori di Militello Rosmarino, Acquedolci, Alcara Li Fusi e San Fratello.Secondo i dati diffusi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono sei.

