sci alpino le prime volte di franzoni e delago qualche preoccupazione per goggia

L’Italia dello sci alpino si arricchisce di nuovi talenti, con le prime grandi prestazioni di Franzoni e Delago. A Wengen, sulla storica pista Lauberhorn, Giovanni Franzoni ha conquistato il suo primo podio in Coppa del Mondo, vincendo in superG e salendo ancora sul podio in discesa. Preoccupazioni invece per la forma di Goggia, che affronta questa stagione con aspettative e sfide da gestire.

L’Italia ha trovato un nuovo campione. Sulla mitica Lauberhorn a Wengen è esploso definitivamente il talento immenso di Giovanni Franzoni, capace di ottenere il primo successo della carriera in Coppa del Mondo nel superG e poi il giorno successivo salire sul podio in discesa con il pettorale numero 28. Un’impresa partita già dalle prove cronometrate, chiuse entrambe con il miglior tempo, e poi completate con due gare davvero fenomenali. Il primo capolavoro, quello più bello ed entusiasmante, arriva il venerdì, con un superG esaltante, soprattutto nella parte finale, andando a battere l’austriaco Stefan Babinsky e lo svizzero Franjo Von Allmen e ricevendo anche i complimenti di Marco Odermatt, che alla fine ha concluso quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago HA VINTO! Bene anche Nadia Delago, preoccupa Goggia

Nicol Delago si è aggiudicata la vittoria, mentre Nadia Delago ha ottenuto un buon piazzamento.

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago vince! Bene Nadia Delago, che succede a Sofia Goggia?

Nicol Delago conquista la vittoria, mentre Nadia Delago si distingue. Cosa succede a Sofia Goggia?

