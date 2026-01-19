Schwazer | Gli errori che ho fatto da ragazzino immaturo li ho pagati Il resto è stata una macchinazione

Alex Schwazer, noto marciatore italiano, ha recentemente condiviso con Il Giornale la sua esperienza di vita, riflettendo sugli errori commessi in passato e sulle conseguenze subite. Ha anche parlato della sua nuova avventura nel mondo del calcio, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e le sfide affrontate. Un racconto che mette in luce la sua crescita personale e le difficoltà incontrate lungo il percorso.

