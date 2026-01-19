Schiarita per Musicultura | Ora dalle parole ai fatti

A Musicultura si attende ora una convocazione ufficiale in Regione, per passare dalla parole ai fatti. Dopo l’incontro chiarificatore in Comune con rappresentanti istituzionali, si spera di avviare la fase tecnica, affinché siano concretamente affrontate le questioni sollevate. L’obiettivo è passare dalla discussione alle azioni concrete, garantendo un impegno reale per il futuro del festival e del territorio.

"Ora a Musicultura aspettiamo di essere convocati in Regione perché si passi alla fase tecnica, cioè dalle parole ai fatti, dopo l'incontro chiarificatore avvenuto in Comune con il presidente Francesco Acquaroli, la sottosegretaria Silvia Luconi, il sindaco Sandro Parcaroli, gli assessori Riccardo Sacchi e Francesca D'Alessandro ". Così Ezio Nannipieri, direttore artistico del festival, dopo l'incontro avvenuto poco prima di Natale, in seguito all'allarme per il possibile addio di Musicultura a Macerata, a causa della stretta sui fondi da parte di Comune e Regione. "Si è trattato – spiega – di un momento chiarificatore con l'intenzione di dare una prospettiva nel tempo alla manifestazione e non di ragionare di anno in anno su Musicultura, a cui è stato riconosciuto un valore culturale.

