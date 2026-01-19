Gli Europei di scherma 2026 a Tallinn potrebbero essere spostati in un’altra città a causa di questioni politiche. L’evento, previsto per la capitale estone, potrebbe cambiare sede, senza che ciò comprometta la sua realizzazione. La situazione evidenzia come fattori esterni possano influenzare l’organizzazione di grandi eventi sportivi, anche quando sono già in fase di pianificazione avanzata.

I Campionati Europei di scherma di Tallinn 2026 sono a rischio. Non nel senso che la manifestazione in sé possa non avere luogo, bensì di un possibile cambiamento di sede. Difatti, esiste la concreta possibilità di vedere la capitale estone privata della rassegna continentale, che dovrebbe quindi trovare una nuova collocazione. La ragione non ha nulla a che vedere con lo sport o magagne di natura organizzativa. È la politica a minacciare l’appuntamento. A oggi, le frontiere dell’Estonia sono chiuse ai cittadini russi e bielorussi. La misura è stata decisa come presa di posizione nel momento dell’inizio del conflitto armato in Ucraina e permane tutt’oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, gli Europei di Tallinn 2026 “minacciati” dalla politica. L’evento potrebbe cambiare sede

Supercoppa Italiana 2026: dalla nuova sede al format, ci sono novità importantissime in vista della prossima edizione. Cosa può cambiare

La Supercoppa Italiana 2026 si avvicina, portando con sé alcune modifiche significative. La Lega sta valutando il ritorno alla finale secca e l’eventuale abbandono della sede in Arabia Saudita, proponendo un nuovo format e nuove location. Queste variazioni potrebbero influenzare l’organizzazione e il coinvolgimento del pubblico, segnando un passo importante nella storia del trofeo. Ecco cosa potrebbe cambiare per la prossima edizione.

Dove vedere gli Europei di pallanuoto 2026 in tv: chi detiene i diritti dell’evento

Per seguire gli Europei di pallanuoto 2026 in tv, è importante conoscere chi detiene i diritti di trasmissione. L’evento si svolgerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio e coinvolgerà le nazionali europee, tra cui il Settebello nel Girone D. Verifica le emittenti sportive o i canali ufficiali per non perdere le partite e seguire tutte le fasi della competizione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scherma, gli Europei di Tallinn 2026 “minacciati” dalla politica. L’evento potrebbe cambiare sede - Non nel senso che la manifestazione in sé possa non avere luogo, bensì di un possibile ... oasport.it

Nel 2026 Napoli diventa una palestra a cielo aperto Napoli è stata nominata Capitale Europea dello Sport del 2026: oltre 100 gli eventi in programma, dalla Neapolis Marathon ai Campionati Europei di Scherma, dal Napoli Bike Festival alla Capri-Napol - facebook.com facebook