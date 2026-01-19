Scandicci extra lusso Prato spento e remissivo

Da lanazione.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa partita di Scandicci, la squadra ha conquistato una vittoria per 2-0 contro Prato, dimostrando solidità e organizzazione. La formazione di casa ha mantenuto il controllo del gioco, mentre gli avversari hanno mostrato una prestazione meno incisiva. L’incontro si è concluso con un risultato che riflette l’andamento complessivo, evidenziando la differenza di approccio tra le due squadre.

SCANDICCI 2 PRATO 0 SCANDICCI: Fedele, Orselli (55’ Marchesini), Chiaverini (25’ Mennini), Guidelli, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (86’ Russo), Boganini (84’ Poli), Mugelli (55’ Dodaro). All. Taccola. PRATO: Furghieri, Berizzi, Polvani, Risaliti (78’ Rinaldini), D’Orsi (61’ Zanon), Cesari, Fiorini (55’ Andreoli), Cela, Gioè (70’ Mencagli), Greselin (68’ Rossetti), Verde. All. Venturi. Arbitro: Guiotto di Schio. Marcatori: 4’ Arrighini, 95’ Valori. Note: ammoniti Tacconi, Arrighini, Cela, Arrighini. Calci d’angolo 1-4. Recupero 3+6. SAN CASCIANO – Vittoria extra lusso per lo Scandicci che batte nettamente un Prato molto deludente con al seguito più di 400 tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scandicci extra lusso prato spento e remissivo

© Lanazione.it - Scandicci extra lusso. Prato spento e remissivo

Leggi anche: Treno extra-lusso nel deserto d’Arabia

Leggi anche: Affitti introvabili, rischi industriali e Capodanno extra lusso

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.