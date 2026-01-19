Scandicci extra lusso Prato spento e remissivo

In questa partita di Scandicci, la squadra ha conquistato una vittoria per 2-0 contro Prato, dimostrando solidità e organizzazione. La formazione di casa ha mantenuto il controllo del gioco, mentre gli avversari hanno mostrato una prestazione meno incisiva. L’incontro si è concluso con un risultato che riflette l’andamento complessivo, evidenziando la differenza di approccio tra le due squadre.

SCANDICCI 2 PRATO 0 SCANDICCI: Fedele, Orselli (55’ Marchesini), Chiaverini (25’ Mennini), Guidelli, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi, Arrighini (86’ Russo), Boganini (84’ Poli), Mugelli (55’ Dodaro). All. Taccola. PRATO: Furghieri, Berizzi, Polvani, Risaliti (78’ Rinaldini), D’Orsi (61’ Zanon), Cesari, Fiorini (55’ Andreoli), Cela, Gioè (70’ Mencagli), Greselin (68’ Rossetti), Verde. All. Venturi. Arbitro: Guiotto di Schio. Marcatori: 4’ Arrighini, 95’ Valori. Note: ammoniti Tacconi, Arrighini, Cela, Arrighini. Calci d’angolo 1-4. Recupero 3+6. SAN CASCIANO – Vittoria extra lusso per lo Scandicci che batte nettamente un Prato molto deludente con al seguito più di 400 tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci extra lusso. Prato spento e remissivo Leggi anche: Treno extra-lusso nel deserto d’Arabia Leggi anche: Affitti introvabili, rischi industriali e Capodanno extra lusso Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. PratoRace. . PRATO AFFRONTA LO SCANDICCI PER RIPRENDERE LA MARCIA VINCENTE di Roberto Nardi La terza di ritorno propone per il Prato la trasferta con lo Scandicci (si gioca alle 14,30 allo stadio di San Casciano Val di Pesa) con l’obiettivo di di - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.