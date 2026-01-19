Scalable Capital Matteo Bordino nuovo Team Lead Marketing Italia

Scalable Capital ha annunciato la nomina di Matteo Bordino come nuovo Team Lead Marketing Italia. La banca digitale europea, focalizzata su investimenti e gestione del risparmio, intende rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, valutato come di particolare potenziale. La scelta mira a supportare la crescita e a sviluppare strategie mirate per consolidare la posizione nel settore finanziario digitale nel nostro Paese.

Scalable Capital ha nominato Matteo Bordino come nuovo Team Lead Marketing Italia. La banca digitale europea, specializzata in investimenti e gestione del risparmio, punta a potenziare la propria struttura nel Paese, poiché ne considera il mercato ad alto potenziale. Bordino lavorerà a stretto contatto con Alessandro Saldutti, Country Manager Italia. Dovrà definire le strategie di marketing e di posizionamento del brand, anche attraverso iniziative di educazione finanziaria. Classe ’97, nonostante la giovane età il manager lavora nel settore del marketing da tempo. Nel 2019 è entrato a far parte di Young Platform, una startup italiana attiva nel settore crypto-fintech. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scalable Capital, Matteo Bordino nuovo Team Lead Marketing Italia Leggi anche: Matteo Tommasini al timone della neonata Hermes Capital Holding Leggi anche: Horizon Capital Wins 2025 Deal Innovation Award from the Global Private Capital Association for Datagroup-Volia-Lifecell Transaction Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Scalable Capital nomina Matteo Bordino Team Lead Marketing Italia - La banca digitale rafforza il team italiano per sostenere la crescita del mercato domestico ... engage.it

Scalable Capital. . Più di 1 milione di persone investono a lungo termine con Scalable. Inizia subito anche tu. Investire comporta dei rischi. - facebook.com facebook

Una storia che si ripete. Le previsioni per il 2026 di Scalable Capital • Le forze che hanno segnato il 2025 continueranno a dettare il passo sui mercati azionari, anche nel nuovo anno. La geopolitica sarà il primo market mover e i mercati continueranno… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.