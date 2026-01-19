Sassuolo Un mal di gol così solo otto anni fa
Il Sassuolo ha attraversato una fase difficile, con tre sconfitte consecutive che non si verificavano da oltre otto anni. La serie nera, che aveva radici nella transizione tra le stagioni 2023 e 2024, rappresenta un momento di riflessione per la squadra e i tifosi, segnando un ritorno a un record poco positivo nella sua storia recente tra Serie B e Serie A.
di Stefano Fogliani SASSUOLO Era già un ‘piccolo’ record, e nemmeno troppo da celebrare, quello delle tre sconfitte di fila che il Sassuolo di Fabio Grosso non aveva mai conosciuto fin qua tra serie B e serie A, e i cui ultimi echi risalivano al febbraio del 2024, quando la transizione tra Alessio Dionisi e Davide Ballardini avviava i neroverdi alla retrocessione. Ma le tre sconfitte, tutte senza gol al passivo, aggiungono al ‘gelido inverno’ dei neroverdi anche il dato horror dei gol segnati, ultimamente pochissimi. E se per trovare tre stop di fila – ben altri, tuttavia, erano gli avversari, sul ruolino di marcia più recente pesa invece la levatura di Juventus, Roma e Napoli – non bisogna andare troppo indietro, per trovare un Sassuolo così anemico in fase offensiva (dopo la gara di sabato, il digiuno si allunga a 348’, con ultimo a acuto nella rete di Thorsvedt al Parma, quindici giorni fa) bisogna azionare, davvero, la macchina del tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Ha mal di testa e va in ospedale, poi la tragedia: Giulia muore così a 19 anni
Una giovane vita interrotta improvvisamente a soli 19 anni, lasciando amici e familiari sotto shock. Dopo aver accusato un mal di testa, Giulia si è recata in ospedale, ma non ce l’ha fatta. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, suscitando sgomento e dolore in tutta la comunità.
Leggi anche: Chiara Zardo morta nel sonno a 18 anni a Treviso dopo aver preso un antinfiammatorio: aveva solo mal di gola
