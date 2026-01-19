Sardegna | finisce l’allarme in Ogliastra pastori dispersi ritrovati in buone condizioni

Sono stati ritrovati i due pastori dispersi nelle campagne di Urzulei, in Ogliastra, a seguito delle recenti esondazioni causate dal maltempo. I pastori sono stati rinvenuti in buone condizioni, portando a termine con successo le operazioni di ricerca e fine all’allarme in zona.

AGI - Sono stati trovati i due pastori che risultavano dispersi nelle campagne di Urzulei, in Ogliastra, dopo l'esondazione di un corso d'acqua per il maltempo. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, erano nei pressi del loro ovile e sono in buone condizioni di salute. L'allarme era stato lanciato dopo l'esondazione di un corso d'acqua a Urzulei mentre i due pastori non erano più raggiungibili telefonicamente. #Maltempo, dalle prime ore del mattino 1.272 #vigilidelfuoco sono al lavoro con 423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento: 110 interventi in #Sicilia, 70 in #Sardegna, 40 in #Calabria. 🔗 Leggi su Agi.it

