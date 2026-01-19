Sapore d'Egitto e di mistero in 3 ricette illustrate

Scopri tre ricette ispirate ai sapori e ai misteri dell’Egitto, illustrate con cura e precisione. Dopo il viaggio tra la cucina giapponese di Luca De Salvia e Gino Fantini, questa nuova esplorazione porta l’autenticità e la cultura egizia sulla tavola, offrendo un’esperienza gastronomica ricca di storia e tradizione. Un percorso semplice e accurato, pensato per apprezzare i piatti tipici di un’antica civiltà.

C ’è un bel precedente: il viaggio di Luca De Salvia e Gino Fantini nella cucina giapponese. Adesso l’art director e il food stylist sono reduci da un altro viaggio fantastico, quello tra le piramidi d’Egitto. Il Deserto Orientale a Marsa Alam: storia geologica dell’Egitto X Leggi anche › Giappone, con due libri e tre ricette illustrate per sentirsi a Tokyo Fulcro dell’avventura la crociera sul Nilo, di solito lenta, ipnotica, rilassante, tranne quando a bordo c’è il commissario Hercule Poirot. Ma anche allora si mangia bene. Leggi anche › Viaggio in Egitto, in crociera sul Nilo come Agatha Christie Ricette d’Egitto, sapor mediorientale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sapore d’Egitto, e di mistero, in 3 ricette illustrate Chi ha ucciso Antonella Di Veroli? Dopo 30 anni l’omicidio della ‘donna nell’armadio’ è un misteroDopo oltre tre decenni, l'omicidio di Antonella Di Veroli, conosciuta come la 'donna nell'armadio', rimane un mistero irrisolto. 3I/ATLAS, nuovo studio alimenta il mistero dell’anti-coda. Avi Loeb: “C’è un’altra anomalia”L'oggetto interstellare 3IATLAS è stato osservato dal satellite SPHEREx della NASA tra l’8 e il 15 dicembre 2025, dopo il suo passaggio al perielio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. La Coppa d’Africa 2025 entra nel vivo e lo fa con un "rematch" dal sapore leggendario. Mercoledì 14 gennaio, alle ore 18:00, lo Stadio di Tangeri sarà il palcoscenico di Senegal-Egitto, la prima semifinale del torneo. Non è solo una partita di calcio ma il confro - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.