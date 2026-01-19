Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

In questa guida si approfondiscono le sanzioni disciplinari, con particolare attenzione all’allontanamento dalle lezioni, e alle strutture disponibili per gli studenti coinvolti. Si fa riferimento all’articolo 4, commi 8, 8-bis e 8-ter del DPR 8 agosto 2025 n. L’elenco delle strutture per regione fornisce informazioni utili per comprendere le modalità di accoglienza e supporto in caso di sanzioni disciplinari.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Gli Uffici Scolastici regionali hanno pubblicato un Avviso per stilare un elenco di enti, associazioni ed enti del Terzo settore idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni.

Leggi anche: Statuto studenti: il Ministero definisce i requisiti per gli enti del Terzo settore che accoglieranno gli alunni sospesi. Le strutture ospiteranno chi è allontanato dalle lezioni da 3 a 15 giorni. NOTA

